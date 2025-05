L’Inter è in piena corsa per lo scudetto e vive un momento di grande fiducia

L’Inter è in piena corsa per lo scudetto e vive un momento di grande fiducia. Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, cresce la consapevolezza nei nerazzurri di poter compiere il sorpasso. "È una macchina accesa che adesso deve calibrare bene le accelerazioni. Per la Champions, certo. E per lo scudetto. Perché sta accadendo questo, in casa nerazzurra: ogni ora che passa, ogni ora in meno che manca a domenica, aumenta la fiducia sul possibile sorpasso al Napoli", si legge sulla Gazzetta dello Sport.