La partecipazione al Mondiale per Club garantirà all'Inter ulteriori introiti, in una stagione già estremamente florida per le casse nerazzurre visto che, come riporta Repubblica, il club si appresta a sfondare il muro dei 500 milioni di euro di ricavi.

"Ma l’Inter non ha scuse: per una squadra arrivata in finale di Champions la qualificazione agli ottavi è un dovere. Il club nerazzurro, per prudenza, non ha messo a budget premi sportivi, oltre ai 24 milioni garantiti dalla partecipazione al torneo. Ma i 37 della vittoria darebbero un’ulteriore spinta al mercato, in una stagione florida per i conti: i nerazzurri chiuderanno l’esercizio con oltre 500 milioni di fatturato. Una consolazione più per Oaktree, fondo proprietario del club, che per i tifosi".