Il nuovo tecnico nerazzurro sta già portando la sua mentalità all'interno del gruppo, partendo da alcuni concetti fondamentali

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 12:46)

Il cambio di allenatore, con l'arrivo di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi, porterà delle novità in casa Inter. Tattiche, forse, ma per prima cosa dal punto di vista degli allenamenti e dal modo di stare in campo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Leggerezza di spirito e carichi per le gambe. È questa la ricetta di Chivu, che sembra aver trovato la formula giusta per entrare in sintonia con Lautaro e compagni, senza trascurare le necessità della squadra, impegnata in una competizione comunque importante e prestigiosa".

"Era necessario non caricare subito di pressione il gruppo. E Chivu ha fatto esattamente questo: approccio soft, dialogo e clima sereno. I giocatori nerazzurri hanno apprezzato. Attenzione, non è che il clima con Inzaghi fosse cupo. Anche l'allenatore piacentino aveva creato l'atmosfera giusta per far rendere al massimo la truppa. Ma non gli era mai capitato di dover gestire una "botta" come quella di Monaco. Che non ha nulla di paragonabile rispetto ai due scudetti persi al fotofinish. Peraltro, diversi elementi conoscevano già bene Chivu, che solo un anno fa aveva lasciato la panchina della Primavera. Il tecnico rumeno non ha fatto altro che proseguire sulla stessa linea".

"Come premesso, l'atmosfera leggera non significa allenamenti leggeri. Al contrario, da questo punto di vista, c'è stato subito un giro di vite. Che, in verità, era esattamente ciò che voleva la dirigenza, i cui dubbi nei confronti dello staff di Inzaghi erano noti. Il gruppo di lavoro di Chivu, invece, è stato creato di concerto con il club, puntando su figure già note come Rapetti, preparatore atletico anche ai tempi del Triplete, Kolarov, che alla Pinetina aveva trascorso gli ultimi anni da calciatore, mostrando il suo carisma e pure le potenziali doti da allenatore, e pure Cecchi, il tattico di Inzaghi che ha scelto di non andare in Arabia e che era molto apprezzato.

Sfruttando il clima di Los Angeles e soprattutto di Seattle, ecco allenamenti più intensi, che hanno permesso di rimettere in moto i motori e pure di dare una riempita ai serbatoi. Basti vedere come giravano le gambe dei nerazzurri contro il River. La vera differenza, però, si vedrà quando comincerà la preparazione per la nuova stagione. Obiettivo fondamentale: cancellare i cali nella ripresa e "tirare" fino al termine dell'annata".