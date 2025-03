L'Inter sa come ripartire dopo la sosta per le nazionali. Domenica a San Siro arriverà l'Udinese, ai nerazzurri servono i tre punti per tenere la testa e proseguire il cammino in vetta alla classifica.

"No, chi si ferma non è perduto. Perché se c’è una cosa che in casa Inter riesce con precisione chirurgica, è di fare punti dopo una sosta: Inzaghi riattacca la spina e i suoi ripartono senza contraccolpi da fatiche in nazionale. Succede da due stagioni, con 17 punti raccolti su 21 disponibili, e il bello è che quei punti portano spesso e volentieri la firma di chi dalla nazionale è appena tornato: per restare a questo 2024-25, Dumfries a Monza, Lautaro a Roma, e ancora Thuram e De Vrij a Verona. Verrebbe da chiedersi chi sarà il prossimo, ma siamo ai dettagli: quello che conta, per Inzaghi e per suoi i piani di fuga scudetto, è che l’Inter sia pronta a ripartire a tutta anche stavolta", scrive La Gazzetta dello Sport.