"Giusto 8 anni fa, vincendo in casa della Lazio, l’Inter si guadagnava il ritorno in Champions, a distanza di 6 anni dall’ultima volta. E quel traguardo fu festeggiato quasi come uno scudetto. Adesso, l’abitudine non è solo lottare per il tricolore, ma portare a casa almeno un titolo a stagione. Tanto che, nelle ultime sette stagioni, la sala trofei di viale Liberazione ha accolto ben sette nuovi trofei. Insomma, da allora l’asticella ha continuato ad alzarsi fino alla realtà di oggi, che racconta di una squadra che, a inizio aprile, è in corsa su tre fronti, scudetto, Champions e Coppa Italia".