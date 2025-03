L'Inter non vince in trasferta dal 26 gennaio, giorno in cui travolse per 4-0 il Lecce al Via del Mare. Da allora, quattro partite senza vittoria

Marco Macca Redattore 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 16:16)

L'Inter non vince in trasferta dal 26 gennaio, giorno in cui travolse per 4-0 il Lecce al Via del Mare. Da allora, quattro partite senza vittoria, con due sconfitte e due pareggi, tutte in scontri diretti, vera nota dolente di questa stagione. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport: