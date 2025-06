"Da oggi il Mondiale per club è quasi la scusa per capire e per capirsi. Non solo per vincere, che resta pure sempre un obiettivo. Tanto per intendersi: nei prossimi giorni, con l’arrivo negli Usa del presidente Marotta (domani in volo), dirigenza e squadra si riuniranno per fissare un premio per il trofeo, visto che questo torneo è stato tenuto al di fuori dei singoli contratti stabiliti per ciascun calciatore e per lo stesso allenatore".