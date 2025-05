E l’Inter? La rabbia resta, per l’1-1 (Dia è davanti a tutti, anche se non tocca palla) e per l’intervento del Var in occasione del rigore per braccio di Bisseck, ma non per Ndicka-Bisseck in Inter-Roma, quando rimase silente sul contatto in area non punito dall’arbitro in campo. «Bisseck apre il braccio, voi vi giocate la vita? Anche noi» spiega Chiffi a Barella dopo revisione. E Rocchi: «Allarga il gomito ed è un rigore da assegnare. Chiffi ok», si legge su La Gazzetta dello Sport.