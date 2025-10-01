Roma, Bailey torna contro l’Inter: rientro slittato, il piano di Gasperini

“L’attaccante si è infortunato durante il primo allenamento, un paio d’ore dopo aver firmato il contratto, riportando una lesione miotendinea al retto femorale destro per aver... calciato un pallone. Un gesto innocuo e naturale, emblema della sfortuna che ha colpito lui, la società che ha deciso di investirci e un allenatore al quale un rinforzo offensivo sarebbe servito subito e non dopo due mesi. Sì perché Bailey si è fermato il 20 agosto e rientrerà solamente dopo la sosta, il 18 ottobre contro l’Inter. Quasi sessanta giorni in infermeria, un tempo forse più lungo del previsto anche se il ragazzo non ha mai potuto correre il rischio di una ricaduta non essendosi mai allenato in gruppo: in qualsiasi caso, la prognosi più ottimistica parlava di 30-40 giorni di stop, mentre il giamaicano, oltre a Bologna, Pisa, Torino, Lazio, Nizza e Verona salterà pure i match con Lilla e Fiorentina”.