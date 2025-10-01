FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Roma, Bailey torna contro l’Inter: rientro slittato, il piano di Gasperini

news

Roma, Bailey torna contro l’Inter: rientro slittato, il piano di Gasperini

Gasperini
Il giamaicano, prelevato in estate, dovrebbe debuttare in Serie A proprio contro i nerazzurri di Chivu dopo la sosta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Leon Bailey è pronto a fare il suo debutto con la maglia della Roma. Il giamaicano, infortunatosi al primo allenamento con i giallorossi, ha messo nel mirino la sfida contro l’Inter, come riferisce il Corriere dello Sport.

Roma, Bailey torna contro l’Inter: rientro slittato, il piano di Gasperini- immagine 2
Getty Images

“L’attaccante si è infortunato durante il primo allenamento, un paio d’ore dopo aver firmato il contratto, riportando una lesione miotendinea al retto femorale destro per aver... calciato un pallone. Un gesto innocuo e naturale, emblema della sfortuna che ha colpito lui, la società che ha deciso di investirci e un allenatore al quale un rinforzo offensivo sarebbe servito subito e non dopo due mesi. Sì perché Bailey si è fermato il 20 agosto e rientrerà solamente dopo la sosta, il 18 ottobre contro l’Inter. Quasi sessanta giorni in infermeria, un tempo forse più lungo del previsto anche se il ragazzo non ha mai potuto correre il rischio di una ricaduta non essendosi mai allenato in gruppo: in qualsiasi caso, la prognosi più ottimistica parlava di 30-40 giorni di stop, mentre il giamaicano, oltre a Bologna, Pisa, Torino, Lazio, Nizza e Verona salterà pure i match con Lilla e Fiorentina”.

Leggi anche
Inter, che Lautaro: la condizione sale e i gol arrivano. Altro record: gol in 7 Champions
Inter-Slavia Praga, moviola CdS: ok il 3-0, il mani di Doudera in area…

© RIPRODUZIONE RISERVATA