Nel post partita di Roma-Inter, le parole di Barella, uno dei senatori del gruppo nerazzurro, sono risuonate forti e chiare in tutto l'ambiente

Marco Macca Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 08:16)

Nel post partita di Roma-Inter, le parole di Barella, uno dei senatori del gruppo nerazzurro, sono risuonate forti e chiare in tutto l'ambiente e non solo. Il centrocampista sardo ha parlato di rinascita. Una parola forse esagerata, come scrive il Corriere dello Sport, ma che rende bene l'idea dell'ottimo lavoro che sta svolgendo Chivu. Scrive il quotidiano:

"«Rinascita». Dopo la vittoria sulla Roma, Barella ha usato esattamente questa parola. Forse un pizzico esagerata, ma è servita per rendere l’idea della condizione nerazzurra post Monaco, e tutto quanto era accaduto prima e dopo. Serviva un “defibrillatore”, insomma. Ed è arrivato proprio il modello giusto. Perché, come ha sottolineato lo stesso centrocampista sardo, Chivu, tra esperienze passate (da giocatore) e conoscenza dell’ambiente, ha saputo rivitalizzare una squadra che correva il rischio di attorcigliarsi su sé stessa".

"Non sono mancate le difficoltà, le cadute (Udinese prima e Juventus poi), ma il gruppo nerazzurro ha saputo comunque rialzarsi. Alla riprova dei fatti, sono stati incidenti di percorso. Fors’anche necessari per riprendersi fino a questo punto. Già perché ora l’Inter trasmette di nuovo l’aura di una “corazzata”. Con qualche arma nuova, qualcun’altra lucidata come se lo fosse. Ma comunque pronta ad affrontare ogni avversario e ogni mare".

(Fonte: Corriere dello Sport)