Andrea Della Sala Redattore 1 giugno 2025 (modifica il 1 giugno 2025 | 15:02)

Della pesantissima sconfitta dell'Inter in finale di Champions con il Psg ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico Arrigo Sacchi:

Il trionfo del gioco. Non di un solo giocatore, ma del calcio interpretato come organizzazione, come manovra armoniosa, come ricerca della bellezza attraverso la velocità, il dribbling, i passaggi, gli uno-due. Il Psg ha dominato in lungo e in largo, all’Inter non resta che applaudire gli avversari e inchinarsi alla loro bravura. Il risultato è sicuramente clamoroso, perché una finale di Champions League non era mai finita con cinque gol di scarto, ma questo accade quando da una parte c’è una squadra che sa che cosa deve fare (il Psg, appunto) e dall’altra ce n’è una (l’Inter) che, impaurita, non ha la minima idea di come si debba comportare. Il primo tempo è stato senza storia.

Devo essere sincero: data la personalità dimostrata nell’arco della stagione, e data l’esperienza dei giocatori di Simone Inzaghi, non mi aspettavo un inizio così traumatico. Non so, sinceramente, che cosa sia successo, perché certe situazioni bisogna viverle sulla propria pelle per poterle giudicare, però mi sento di dire che la differenza «di gamba», come si dice in gergo, ha fatto la differenza. Il Psg correva a cento all’ora, e forse anche di più. L’Inter, invece, trotterellava. Ne è conseguito che i nerazzurri non sono mai riusciti a creare pericoli alla porta di Donnarumma, se non sui soliti calci da fermo.

L’Inter ha provato a rientrare in partita, ma la differenza, sia a livello tecnico sia a livello fisico, era troppo evidente. I nerazzurri non mi hanno mai dato l’impressione di poter creare un’occasione importante, non ho visto un gioco da parte dei ragazzi di Inzaghi, e qui sta il problema. Il Psg basa tutto sulla manovra: è vero che ci sono grandi interpreti, ma è altrettanto vero che questi interpreti si mettono a disposizione del collettivo, che si sacrificano, che corrono, che applicano alla lettera le direttive dell’allenatore. Purtroppo non si può affermare la stessa cosa dell’Inter, che è andata in confusione nel momento stesso in cui è entrata in campo. Che cosa non abbia funzionato non posso saperlo di preciso.

Analizzo però l’ultimo periodo dell’Inter: ha perso la semifinale di Coppa Italia, le è sfuggito lo scudetto quando era davanti al Napoli, ed è stata travolta in finale di Champions League. Zero titoli. È giusto non fare tragedie, perché il buono che i nerazzurri hanno fatto vedere nel corso della stagione non deve essere gettato dalla finestre, ma è altrettanto giusto valutare quali sono stati gli errori: l’Inter è arrivata scarica al traguardo. E, quando non hai energie da mettere in campo, è difficile riuscire a tenere testa a un avversario forte come il Psg. Adesso si apriranno processi a Simone Inzaghi, rientra nella logica del calcio, ma non è dando la colpa all’allenatore che si risolvono i problemi.