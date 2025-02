Ma, se anche ci fosse il sorpasso, la corsa per lo scudetto sarebbe tutt’altro che conclusa. Il Napoli ha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi e tornare a pedalare come ha fatto in precedenza. E, a mio avviso, può rientrare anche l’Atalanta che è stata bloccata in casa dal Cagliari, e il risultato è certamente sorprendente se si considera il peso della due squadre, ma Gasperini ha scelto di affidarsi al turnover in vista della decisiva sfida di Champions League contro il Bruges. Come sempre le coppe europee, che portano via tantissime risorse fisiche e mentali, incidono parecchio nella volata per il titolo. E tra poco anche l’Inter tornerà protagonista in Champions, quindi Inzaghi dovrà gestire con attenzione il suo gruppo. Sarà una primavera molto intensa, senza un attimo di respiro, perché in due mesi (più o meno) ci si gioca lo scudetto, l’accesso alla prossima Champions, la qualificazione alle altre coppe e, non dimenticamolo mai, anche la salvezza.