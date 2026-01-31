"Milan e Inter ieri hanno incontrato i tecnici del Comune a Palazzo Marino e hanno chiesto di iniziare i lavori per il nuovo stadio a fine maggio, al termine della stagione. Si tratta delle prime opere sull’area dei parcheggi, dove dovrebbe sorgere il nuovo San Siro, e dello spostamento di alcuni tornelli, della cancellata e dell’impianto di videosorveglianza. I tornelli degli ingressi 7, 8, 9 e 10, alle spalle della tribuna rossa, verranno spostati più a ridosso dello stadio e non saranno utilizzabili per la stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.