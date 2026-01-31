Inter e Milan vogliono iniziare il prima possibile i lavori per il nuovo stadio. Queste le ultime novità per quanto riguarda il nuovo impianto:
San Siro, Inter e Milan chiedono di iniziare i lavori a maggio. Due conseguenze per il 2026-27
"Milan e Inter ieri hanno incontrato i tecnici del Comune a Palazzo Marino e hanno chiesto di iniziare i lavori per il nuovo stadio a fine maggio, al termine della stagione. Si tratta delle prime opere sull’area dei parcheggi, dove dovrebbe sorgere il nuovo San Siro, e dello spostamento di alcuni tornelli, della cancellata e dell’impianto di videosorveglianza. I tornelli degli ingressi 7, 8, 9 e 10, alle spalle della tribuna rossa, verranno spostati più a ridosso dello stadio e non saranno utilizzabili per la stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Due conseguenze, se tutto verrà approvato. La prima: i lavori renderanno inagibili alcuni parcheggi. I tifosi ospiti dovranno parcheggiare i bus più lontano da San Siro e arriveranno allo stadio con navette. La seconda: i tifosi accederanno da un numero limitato di ingressi. Milan e Inter attendono ora l’approvazione del Comune, a cui oggi è stata consegnata la documentazione. Successivamente, sarà necessario un ok da Questura e Prefettura", aggiunge Gazzetta.
