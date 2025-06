Il tema del nuovo stadio di Inter e Milan rimane uno dei più caldi del panorama calcistico - non solo - italiano. L'ultima novità, come riporta Tuttosport, arriva dal nome del nuovo responsabile del progetto: "Si definisce il futuro dell'impianto di San Siro. Norman Foster, archistar britannica di fama mondiale, è stato scelto per progettare il nuovo stadio che ospiterà Inter e Milan.

Il novantenne architetto, autore di opere iconiche come Wembley e l'Apple Park, collaborerà con lo studio Manica in quello che rappresenta uno dei progetti architettonici più ambiziosi del panorama calcistico italiano. La selezione è avvenuta attraverso una gara internazionale che ha coinvolto tredici candidati iniziali, poi ridotti a cinque finalisti. I club puntano a presentare il progetto all'amministrazione comunale entro la prima metà del 2026, mentre resta da definire la questione della vendita dell'area di San Siro, complicata dal vincolo che entrerà in vigore a novembre sul secondo anello del Meazza: l'obiettivo di Inter e Milan, come anche del Comune, resta chiudere la partita durante l'estate".