"Su San Siro e sulla vendita delle aree intorno allo stadio, il sindaco è deciso ad andare avanti senza tentennamenti, anche perché rimandare significherebbe mettere a rischio un’operazione che si trascina ormai dal 2019 e che se dovesse andare oltre una certa data — quella in cui dovrebbe scattare il vincolo — finirebbe dritta dritta nel museo delle cere. È una risposta indiretta a quello che il giorno precedente aveva chiesto il presidente dell’Inter, Beppe Marotta al sindaco. Un incontro che non c’entrava niente con il nuovo stadio e riguardava la possibilità di utilizzare San Siro per Euro 32. La domanda da parte del numero uno dell’Inter è venuta spontanea: ma con tutte le inchieste della magistratura che fine fa la vendita dello stadio a Milan e Inter? Se in un primo momento la risposta è stato un sincero boh, ieri il sindaco ha rilanciato: nessun ritardo sulla vendita. Andiamo avanti con la procedura. Vedremo. Le squadre e il Comune dopo giorni e giorni di stallo, con i club ostili a inserire clausole di salvaguardia per il Comune e con Palazzo Marino pronto a far barricate se le società non dovessero mettere il loro nome nei contratti di vendita, sembrano vicini a un accordo", spiega il Corriere della Sera.