Fin dall'inizio della stagione Simone Inzaghi ha scelto di non concentrarsi esclusivamente sul campionato, ma di giocare ogni partita come fosse una finale. Le scelte del tecnico nerazzurro vanno lette in questa direzione. "Inzaghi ha scelto di non scegliere e non è un limite ma un merito. L’Inter è la più forte del reame, la migliore tra le squadre italiane e se si fosse concentrata solo sullo scudetto probabilmente avrebbe avuto la certezza di portarlo a casa. Invece, con un pizzico di sana follia, gioca ogni partita come fosse una finale. Una rincorsa esaltante anche se piena di incognite. Simone si gode il momento, sogna di replicare il triplete di Mourinho e intanto celebra un piccolo ma significativo traguardo. È appena il terzo allenatore della storia nerazzurra a conquistare almeno due quarti di finale di Champions, dopo il Mago Herrera e Roberto Mancini. Una compagnia nobile", sottolinea il Corriere della Sera.