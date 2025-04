Inter in corsa su tanti obiettivi. Non è il momento di fermarsi a parlare del futuro. Per questo il discorso sul rinnovo di Inzaghi è rimandato al termine di questa lunghissima stagione.

"Una formalità. Così Beppe Marotta ha definito il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, blindandolo in panchina e promettendogli un futuro in nerazzurro. Avanti insieme, quindi, indipendentemente dai risultati di questo finale di stagione in cui l’Inter può vincere tutto o niente. La firma sul prolungamento arriverà a fine stagione. La posizione del presidente interista, a cui la proprietà di Oaktree ha dato una delega totale sulla gestione del tecnico, è prudente. Per Marotta il rinnovo non va siglato ora perché parlare di soldi e bonus sarebbe una distrazione, in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Però va fatto, e su questo non ci sono dubbi", spiega Repubblica.