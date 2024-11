Se l'Inter vorrà replicare quanto di straordinario fatto nella scorsa stagione, non potrà più gettar via tanti punti come in questo inizio

Serve un'immediata inversione di tendenza negli scontri diretti, perché il calendario non ammette rilassamenti e perché, se l'Inter vorrà replicare quanto di straordinario fatto nella scorsa stagione, non potrà più gettar via tanti punti come in questo inizio.