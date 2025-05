Sfumato il Triplete dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, per l'Inter sono rimasti campionato e Champions League. I nerazzurri sono in corsa su entrambi i fronti, ben sapendo quanto sia difficile provare a vincere tutto. Nella storia, infatti, sono pochissimi i precedenti, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Sono state appena due le squadre italiane che, in tre diversi momenti, sono riuscite nell'impresa di accoppiare la coppa suprema al massimo titolo nazionale. Il primo esempio risale alla notte dei tempi e riguarda proprio l'Inter, anzi la Grande Inter degli anni Sessanta, allenata da Helenio Herrera: nel 1965 vinse lo scudetto e la Coppa dei Campioni, antenata della Champions. Nella finale di San Siro sconfisse il Benfica per 1-0 con gol di Jair, scomparso nei giorni scorsi.