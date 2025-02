CdS – Scudetto, l’arbitro è il derby d’Italia. L’Inter ha in tasca la criptonite

La squadra nerazzurra ha in mente lo scudetto, i bianconeri devono entrare in Champions. A Torino si affrontano due modi di giocare ed essere differenti

Si ritroveranno una di fronte all'altra, con la stessa rivalità di sempre, a prescindere da quale sia l'obiettivo che le spinge a superare la rivale di sempre. Juve-Inter si gioca questa sera a Torino e tra le due formazioni ci sono 11 punti di distacco in classifica. Il Corriere dello Sport dice che per la media d'età che caratterizza la rosa di Inzaghi, volere lo scudetto è in pratica un'ossessione. Un piazzamento in CL sarebbe invece un punto di partenza per chi ha una rosa con 25 anni in meno.