Non è ancora detta l'ultima parola, certo, ma quella dell'Inter verso l'ultima giornata di campionato somiglia a una vera e propria impresa titanica, anche perché non dipende solo dai nerazzurri. Vincere lo scudetto all'ultima giornata, partendo da seconda in classifica, è un traguardo raggiunto solo due volte negli ultimi 25 anni di Serie A:

"Sono sentenze anticipate perché l’ultima giornata non sembra in grado di regalare sorprese come stava per fare la penultima. Il Napoli gioca in casa e avrà di fronte il Cagliari già salvo mentre l’Inter farà visita al Como reduce da 6 vittorie e un pareggio".