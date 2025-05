Scudetto, è l’ora della verità: il Napoli ha il destino in mano, l’Inter…

"Potrebbe essere un giovedì di fuoco, in notturna e non a mezzogiorno, ma sempre duello all’ultimo sangue (calcistico) per cucirsi lo scudetto sulla maglia come lo sceriffo s’appuntava la stella. Giovedì 22 maggio potrebbe assegnare il titolo a metà settimana, mai successo, dopo un lungo testa a testa dai continui rovesci in classifica. Tutto questo, naturalmente, se la penultima giornata avrà negato verdetti definitivi", si legge sulla Gazzetta dello Sport.