La grande novità in questa stagione è la lotta al vertice più incerta degli ultimi anni. Dopo il dominio del Napoli due stagioni fa e dell'Inter un anno fa, questa volta ci sono 3 squadre racchiuse in tre punti. "Eppure ce n'è una quarta, la Juventus, che nelle ultime 4 partite ha fatto 12 punti, quando l'Inter ne ha fatti 6, il Napoli 3, l'Atalanta 8. Se lo aspettano un altro po', anche Thiago Motta fa in tempo a sedersi al tavolo dello scudetto e allora sì che nella baraonda ci divertiamo come non accade da anni", sottolinea il Giornale .

"L'Inter ha 2 scontri diretti, in stagione non proprio la specialità della casa, entrambi in trasferta a Napoli (sabato) e a Bergamo (il 16 marzo). Poi altre partite scivolose, tipo quelle con Udinese, Bologna, Roma, Lazio e Torino, sulla carta forse nessuna delle prime in classifica ha ancora tanti ostacoli davanti a sé. Più la Champions, minimo 2 partite (dopo Napoli e prima di Bergamo) e la speranza ovvia che non siano le sole. Ecco perché stasera va messa in conto anche l'eliminazione nerazzurra in Coppa Italia, che a occhio sembrerebbe più comoda di altri due derby in semifinale contro il Milan. A volere essere ingordi poi si rischia l'indigestione, ma la formazione prevista lascia già ipotizzare una scelta".