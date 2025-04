Il Giornale – L’Inter gioca sul filo: vuole tutto e si rischia l’indigestione

"L’Inter che non vince a Parma, anzi che si fa rimontare, ed è persino peggio, è vittima della sua forza, che è tanta, ma evidentemente non abbastanza. Forte da essere in testa al campionato, ma non a sufficienza per dominarlo come lo scorso anno (14 punti in meno). Forte per essere rimasta dentro a Champions League e Coppa Italia, ma non senza equilibrismi per poterlo farlo. E giocando sul filo, è giusto sapere che ci si prende dei rischi". Così Il Giornale parla del momento vissuto dall'Inter dopo il pari col Parma e con la sfida al Bayern alle porte.