"Scudetto riaperto. A 180’ dalla fine del campionato, l’Inter supera il Torino e torna a -1 dal Napoli, che non riesce a mettere sotto il Genoa. E a questo punto cambia tutto anche sul piano degli stati d’animo. Vero che il calendario resta favorevole ai partenopei, ma, non avendo più nulla da perdere, i nerazzurri (erano ancora sul pullman quando hanno saputo del 2-2 al Maradona) ora possono giocare con maggiore leggerezza, mentre la scimmia è finita sulle spalle di Lukaku e soci. Contro i granata, l’Inter ha confermato di non voler abdicare in anticipo dal trono di campione d’Italia. Archiviata l’euforia per la finale di Champions appena conquistata e sfruttata al meglio la freschezza delle seconde linee (solo Bisseck e Bastoni erano titolari martedì sera), infatti, la truppa di Inzaghi ha sfoderato una prestazione seria e concreta, regolando i granata con un gol per tempo", scrive il Corriere dello Sport.