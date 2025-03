Ancora una volta l'Inter paga dazio negli ultimi minuti. Il gol di Billing ha portato a evaporazione la speranza di ritrovarsi a +4 sul Napoli dopo la trasferta del Maradona, in un momento in cui il fiato è corto come la coperta di Inzaghi. Si legge su La Repubblica di oggi: "All’Inter avrebbe fatto molto comodo andare in fuga, proprio in vista dell’imminente tour de force di primavera. Ma la difesa a oltranza dell’1-0 non è bastata e ha dimostrato che i nerazzurri stanno pagando lo sforzo per competere su più fronti, come si è visto soprattutto durante il secondo tempo della sfida del Maradona.