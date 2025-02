E' l'Inter la squadra che rischia di più in questa lotta scudetto, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola

E' l'Inter la squadra che rischia di più in questa lotta scudetto, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano, infatti, prevede uno scontato processo a Simone Inzaghi senza la vittoria del titolo dell'Inter:

"Quanto rischiano in caso di sconfitta? L’Inter tanto, tantissimo. Se non dovesse vincere il campionato, in quattro stagioni ne avrebbe vinto solo uno pur avendo sempre la rosa più forte. Il processo a Inzaghi partirebbe in automatico. Nel Napoli l’indiziato principale sarebbe De Laurentiis: è lui l’imputato numero uno. Diciamo anche il numero due".