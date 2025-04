Non solo il calcio si è fermato, ma ogni altro sport ha fatto una pausa per onorare una figura che, sin dal suo pontificato, aveva dimostrato una particolare attenzione al mondo sportivo, al calcio in particolare. Le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha definito il Papa "un faro per i fedeli e per tutta la comunità", hanno fatto eco in tutte le testimonianze, tra cui quelle di Lionel Messi e di altre personalità, come Javier Zanetti, che hanno ricordato il suo amore per il calcio, così come la sua grande conoscenza del San Lorenzo, la squadra che portava nel cuore.