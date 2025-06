La Serie A vive una trasformazione storica: per la prima volta, le proprietà straniere superano quelle italiane , con 11 club su 20 controllati da fondi o imprenditori esteri. Un segno tangibile della globalizzazione del calcio italiano , alimentata dal declino del mecenatismo tradizionale e dalla crisi economica post-Covid, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport.

Nel cuore di questa rivoluzione c’è anche l’Inter, passata nel 2024 sotto il controllo del fondo statunitense Oaktree Capital Management, subentrato alla proprietà cinese di Zhang in seguito all'inadempienza nel rimborso del prestito. Oaktree, specializzato in investimenti in situazioni complesse (“stressed-distressed”), ha assunto il controllo del club in linea con la sua strategia di medio termine basata sul recupero e valorizzazione degli asset.