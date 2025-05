All'ombra del Vesuvio si comincia seriamente a ragionare sui festeggiamenti possibili già stasera in caso di incastro favorevole

Inter e Napoli conosceranno almeno buona parte della loro sorte questa sera. Tra la gara del Meazza con la Lazio e quella del Tardini col Parma ci sarà piena corrispondenza, perché dall'incastro dipenderà l'epilogo della Serie A in chiave scudetto. Torna sul tema anche La Repubblica, soffermandosi sull'incertezza che però non preclude la possibilità di cominciare a ragionare sulla festa scudetto a Napoli.

Si legge infatti: "C'è il brivido del verdetto in volata ed è tutto più complicato anche sul versante dell’ordine pubblico. Prefettura e amministrazione comunale al lavoro per gestire una festa al momento ipotetica, visto che la trasferta della squadra di Antonio Conte a Parma ha tutta l’aria di non essere una formalità.