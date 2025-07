"Dopo bassi carichi settimanali, determinati a garantire brillantezza nella fase centrale della stagione, in cui effettivamente i nerazzurri hanno dato il meglio, adesso si volta pagina. In America c’è stato solo un antipasto di quello che si vedrà con tutt’altro approccio dal 26, giorno di raduno ad Appiano. Le sedute in campo dureranno, infatti, di più, oltre l’ora e mezza come media, e si punterà maggiormente sull’intensità e le alte frequenze. La palestra precedente all’allenamento sarà abitudine, se non obbligo: non che prima non si frequentassero gli attrezzi, ma da adesso la prevenzione strutturale sarà pensata per ridurre, per quanto possibile, gli infortuni che hanno azzoppato il 2024-25. La futura preparazione, innovata con dati e intelligenza artificiale, sarà utile anche per portare più in alto la pressione offensiva rispetto alla tradizione. È una tendenza appena intravista nel Mondiale, ma c’è ancora un’estate per sudare con Chivu: al tecnico il compito di dividere le fatiche, togliere qualche minuto ai big sarà un primo passo", aggiunge Gazzetta.