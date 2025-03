"Le rotazioni non mancheranno, in particolare in Coppa Italia, ma nessuno dalle parti di Appiano Gentile o di viale Liberazione prende in considerazione di lasciare qualcosa per strada. Avere la possibilità di accarezzare un sogno è già di per sé un privilegio. L’importante, come ha ribadito anche ieri Inzaghi alla sua truppa, è non lasciare nulla di intentato per realizzarlo".