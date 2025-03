No a Tah, sì a Beukema

"L'idea nerazzurra è di fare almeno un'operazione in entrata. Un giocatore di prospettiva, non un giocatore all'ultimo contratto: per questo - e anche per le richieste economiche troppo alte - è stato "scartato" il tedesco Tah. Solet piace. Ma non è l'unico nome. L'altro giocatore nella lista del d.s. Ausilio è Beukema, oggi colonna del Bologna quarto in classifica in Serie A. Il suo legame con DeVrij è storia nota: alla fine della partita di Coppa Italia della scorsa stagione Beukema mostrò al connazionale una foto che li ritraeva insieme, uno adolescente e l'altro bambino con la maglia del Feyenoord addosso. Beukema è valutato da Bologna 30 milioni di euro: cifra alta che l'Inter cercherà di abbassare".