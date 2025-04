"Hanno segnato Tammy Abraham, il carnefice di Riad, e Hakan Calhanoglu, l’interista meno amato sull’altra sponda del Naviglio. Due cannonieri significativi per un 1-1 che rimanda tutto alla semifinale di ritorno del 23 aprile. Derby tecnicamente non indimenticabile, ma combattuto con buona intensità. Pareggio tutto sommato onesto, anche se l’Inter ha giocato di più e concluso di più: 7 tiri in porta a 4, Maignan decisivo, il migliore dei rossoneri. In tutti i quattro derby stagionali curiosamente non si è mai vista la versione più spietata e cinica dei nerazzurri che, anche a questo giro, non hanno monetizzato al meglio i momenti di dominio. Assente Lautaro, in versione minore Thuram, l’attacco non ha brillato. Il migliore, alla fine, è stato Correa, spesso bistrattato. Ha deluso Frattesi, partito titolare. Meglio nella ripresa con l’ingresso di Mkhitaryan e Zalewski che ha innescato il pareggio di Calhanoglu. Al ritorno, oltre al vantaggio del fattore campo, l’Inter avrà Dumfries, Dimarco e Lautaro in più. Un turbo non da poco", analizza La Gazzetta dello Sport.