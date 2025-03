"Dice Yann Sommer che sa come dev’essere un portiere all’Inter, e che la cosa gli piace tanto. E come dev’essere un portiere da queste parti, ieri lo svizzero lo ha ricordato un paio di volte ai 72 mila di San Siro. Minuto 74, volo sul colpo di testa di Lucca; minuto 92, altro guizzo da cinema su Solet che piomba su una palla velenosa a botta sicura da pochi passi. Eccola qui, l’essenza del mestiere da numero uno nerazzurro. Te ne stai in ufficio per più di un’ora mentre i tuoi compagni travolgono tutto e tutti dalla parte opposta del campo, ma quando c’è da sporcarsi le mani sei lì in prima fila. E quelle mani sono capaci di tutto: le due parate di ieri hanno tutta l’aria di poter pesare parecchio sulla corsa scudetto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.