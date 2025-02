"La legge vale in condizioni normali, figurarsi prima del redde rationem con Antonio Conte. I guai fisici di Carlos Augusto riducono le possibilità di salvaguardare contro il Genoa Bastoni: se poi Inzaghi vorrà azzerare il rischio, c’è sempre la possibilità di dirottare sul centrosinistra in difesa Acerbi (senza escludere l’opzione Bisseck). Il reparto di mezzo, però, è quello più a rischio, visto che lì i diffidati sono due in ruoli chiave: Barella è stato l’ultimo ad arrendersi con la Juve, Mkhitaryan ieri ha ribadito via social “l’ingiocabilità” della sua Inter. Possibile che almeno uno riposi all’inizio, anche se non è escluso che il turnover pre-Napoli sia più profondo e coinvolga entrambi. In ogni caso, sono pronti a rivedere il campo sia Zielinski, che recentemente ha riempito il vuoto in regia lasciato da uno declinante Calha, e Frattesi, non più titolare dopo la trasferta di Firenze. A Torino Davide non è neanche entrato e la cosa non l’ha reso certo felice", aggiunge il quotidiano.