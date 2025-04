"In Champions Simone deve recuperare certezze parzialmente smarrite: serve il meglio dei suoi titolari, per gran parte della partita per di più. In fondo, ieri i nerazzurri hanno dovuto giocare una delle sfide più importanti della stagione dal minuto 65 senza Pavard, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro: il risultato si è visto. Martedì, però, tornerà Barella e Calha potrà dedicarsi alle solite consegne: soltanto regista, dopo una giornata da mezzala. A completare la cerniera Mkhitaryan e a sinistra di nuovo Dimarco, ma è soprattutto a destra che Simone chiede sacrificio supplementare ai suoi. Matteo Darmian, 35 anni e una vita passata a tappare buchi, dovrà sostituire ancora una volta Dumfries. Vista la forza bavarese sugli esterni, il compito non è facile e ad Appiano da giorni si studiano i raddoppi di centrocampisti e “braccetti”. Il resto sarà ThuLa, ieri in versione calante: Lautaro non era lui nell’occasione passatagli sotto al naso, ma questa sfida serviva a rimettere legna da ardere dopo 20 giorni di infortunio. Anche Thuram, il parmigiano tornato in casa, pareva aver salvato le cartucce per il bersaglio più grosso: vuole un centro all’Allianz, magari più “pulito” di quello del Tardini", aggiunge il quotidiano.