Il ct della Nazionale Luciano Spalletti pensa a qualche cambio in vista del ritorno della sfida contro la Germania. In difesa Buongiorno dal 1':

"La linea a tre potrebbe comporsi così: lo juventino a destra, Buongiorno in mezzo e Bastoni che ritorna a sinistra. Uno schieramento che obbliga Di Lorenzo ad allargarsi a tutta fascia, a destra, con Udogie confermato sulla corsia opposta. Sono di fatto cinque difensori, ma ormai nessuno lascia dietro tutto il pacchetto arretrato: Bastoni, dalla posizione dell’Inter, dovrà entrare in mediana per creare superiorità. Politano dovrebbe partire dalla panchina: Spalletti ha fatto capire che la spinta offensiva sarà utile a partita in corso", scrive La Gazzetta dello Sport.