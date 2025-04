La gara unica si svilupperà nell’arco dei 90 minuti regolamentari, senza tempi supplementari: in caso di parità ci saranno i calci di rigore. Nel 2023, su proposta della Lega Serie A, la Figc ha approvato una deroga alle Noif stabilendo che lo spareggio-scudetto si giochi "in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa ovvero nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico". Visto che gli scontri diretti in campionato tra Inter e Napoli si sono chiusi in perfetto equilibrio (1-1 e 1-1), per la sede di gioco si terrebbe conto dei seguenti criteri: differenza reti nell’intero campionato (oggi Inter +40, Napoli +27), poi maggior numero di reti (oggi Inter 72, Napoli 52), quindi sorteggio. La Lega, tuttavia, terrà conto per la sede anche delle misure di sicurezza eventualmente adottate dagli organi competenti. In caso di divieti, si giocherebbe in campo neutro, presumibilmente all’Olimpico di Roma.