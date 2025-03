Il distacco è aumentato dopo la sconfitta con l'Inter di dieci giorni fa, ma per lo scudetto sono tutti d'accordo nel tenere ancora in considerazione l'Atalanta. A 9 giornate dal termine tutto può ancora succedere e l'entusiasmo della piazza bergamasca può aiutare Gasperini e i suoi nel filotto. Ma cosa succederebbe se arrivassero Inter, Napoli e anche Atalanta a pari punti a fine campionato?

La risposta arriva dal Corriere dello Sport di questa mattina. Si legge infatti: "Il percorso, come ama ripetere l’allenatore della Dea, è stato davvero fantastico, però solo la conquista dell’Europa League ha spostato l’Atalanta al centro dell’attenzione di tutto il continente. Per fare un altro salto, serve (servirebbe) lo scudetto, anche se oggi delle tre in corsa è quella che parte in coda. Ha perso strada contro l’Inter (due sconfitte, 6 gol subiti), ha fatto pari col Napoli (una vittoria per parte) e così, se per caso arrivassero tutt’e tre a pari punti, l’Atalanta sarebbe esclusa dall’eventuale spareggio perché è ultima nella classifica degli scontri diretti".