"Il ministro Abodi, perfettamente consapevole del problema, si è messo subito al lavoro e nei mesi scorsi ha aperto un tavolo di incontri con diverse società. Alcune sono più avanti, come i club di Firenze, Cagliari, Bologna, Parma ed Empoli, ma ci sono anche Milano, Roma e Napoli. E poi, Palermo, Genova, Bari e Verona. Il piano d’emergenza di Abodi prevede l’imminente nomina di un commissario straordinario - si parla di giorni - con i sindaci come subcommissari, e la creazione di un fondo equity che investirà nei progetti-stadio, completando la configurazione di un portafoglio di opportunità, per contribuire a far fare finalmente un salto di qualità agli stadi della Serie A e delle altre leghe. L’idea è anche quella di riconoscere agli impianti lo status di “infrastrutture strategiche nazionali”. Il tutto con l’obiettivo di facilitare l’iter burocratico e attrarre possibilmente nuovi investitori. In un piano strategico nazionale, con una cabina di regia che coinvolga i ministeri di Sport, Infrastrutture e Finanze, che non si limiterà - come molti temono - a lavorare solo sulle strutture di Euro 2032, ma che coglierà questo slancio come un’opportunità per rivedere l’intero sistema".