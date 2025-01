"Lo stadio è considerato volano per far lievitare i fatturati per un club che resta fortemente indebitato ma i cui conti, almeno a livello di bilancio, sono sempre più vicini al pareggio (l’ultimo esercizio ha fatto segnare un passivo di 35,7 milioni). Obiettivo della proprietà è avere sostenibilità nel lungo periodo, percorso virtuoso che passa pure dalle scelte di mercato su cui, Marotta - come già sottolineato - ha in mano deleghe molto solide".