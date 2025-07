"Se si troverà un accordo con il Comune, i club formalizzeranno un’unica proposta, propedeutica alla delibera di Giunta comunale che dovrebbe recepire gli elementi essenziali del contratto di vendita e che potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì 21 luglio. Non solo. La delibera diventerà poi una proposta per il Consiglio comunale, che sarà chiamato a votarla e ad approvarla. L’auspicio delle parti in causa è che questo step arrivi entro la fine del mese di luglio. Solamente dopo l’approvazione si stipulerà l’atto di compravendita dello stadio e delle aree limitrofe, che conterrà anche la conduzione risolutiva, con una data entro la quale ricevere i permessi per costruire. La speranza è che il contratto preliminare venga firmato nel mese di settembre. Ciò che conta è che il rogito avvenga prima del 10 novembre, quando scatterà il vincolo al secondo anello per i 70 anni di storia", scrive il Corriere della Sera.

"Il progetto a cui lavorano Milan e Inter è relativo a uno stadio pensato a riqualificare la città. Un impianto da 71.500 posti, costruito all’insegna della sicurezza (telecamere nello stadio e in tutta l’area, accesso solo con il riconoscimento facciale) e con zone dedicate alle famiglie. Un’arena che viva tutta la settimana e non solo nelle due ore riservate alla partita: è previsto un «entertainment district» con uffici, hotel, centro medico e aree commerciali al servizio della comunità. In un’ottica di sostenibilità ambientale sono state messe in preventivo aree verdi aumentate: rispetto al progetto del 2022 da 107 mila metri quadri si arriva ora a oltre 148 mila. Il progetto prevede l’apertura del cantiere non prima della fine delle Olimpiadi invernali, col termine lavori del nuovo impianto fissato per il 2031", aggiunge il quotidiano.