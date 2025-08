"È questione di numeri e tempistiche, ma Inter e Milan rimangono fiduciosi sul futuro del nuovo San Siro, nonostante le nubi giudiziarie turbino il cielo della politica milanese. L’inchiesta sull’urbanistica cittadina - l’ultima puntata con gli arresti di ieri è trattata più avanti nel giornale - ha fatto slittare le discussioni in Giunta e Consiglio comunale a settembre, riducendo poi il tempo utile per il rogito con le banche coinvolte nel progetto. L’iter – che passa naturalmente prima dall’approvazione nelle sedi politiche -, va comunque completato entro il 10 novembre, quando scatterà il vincolo storico sul secondo anello dell’attuale impianto. Cosa significa? Che dal giorno dopo, la parte di mezzo del “vecchio” San Siro non potrà più essere abbattuta in quanto patrimonio d’interesse culturale. Bisogna dunque fare in fretta, anche se luglio ha portato pure buone notizie alle due società. La prima, quando a metà mese il Tar della Lombardia ha rigettato la sospensiva sulla vendita presentata dal comitato «Sì Meazza»; la seconda, con la bocciatura dell’attuale stadio in ottica Euro 2032 da parte della Uefa. Al di là delle vicende politiche, insomma, Milano ha bisogno di un impianto al passo con i tempi e a certificarlo è addirittura la massima autorità calcistica in Europa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.