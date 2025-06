Chivu non avrà a disposizione Thuram per un affaticamento e pensa a uno dei due giovani attaccanti per far coppia col Toro

"Oltre a Dumfries (comparso ieri col gruppo solo per i primi 15’ di allenamento), Frattesi, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu, Christian Chivu deve rinunciare anche a Thuram per un risentimento ai flessori. Per un posto accanto a Lautaro (che con un altro giallo sarebbe squalificato, così come Asllani e Barella) ci dovrebbe essere la staffetta tra gli «Espositos»— Sebastiano titolare come a Pasadena e Pio, che compie 20 anni tra una settimana ed è un centravantone di grandi speranze (19 gol con lo Spezia in B) che pensava di giocarsi l’Euro Under 21 e invece, dopo aver recuperato da un infortunio al ginocchio, potrebbe fare il suo esordio con l’allenatore che due anni fa in Primavera gli ha dato la fascia di capitano. E non è nemmeno escluso che a fine estate possa rimanere nella batteria degli attaccanti, che è un cantiere apertissimo. Come tutta l’Inter, che può ripartire con il classico 3-5-2 o con la variante 3-4-2-1 vista nel finale col Monterrey, con Zalewski possibile titolare", scrive il Corriere della Sera.