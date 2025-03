E' tornato a Rotterdam per riportare identità e risultati, lì dove lo hanno amato follemente. Robin van Persie, ex attaccante e oggi allenatore del Feyenoord, è intenzionato a riportare uno stile offensivo e spettacolare, tipico a quelle latitudini. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Il talento di casa è tornato qui a furor di popolo per recuperare la barca del “suo” Feyenoord finita alla deriva. In 10 giorni il nuovo tecnico olandese ha cercato, per quanto possibile, di riportare identità, quella che in 50 anni ha marchiato a fuoco academy e prima squadra del club di Rotterdam. Innanzitutto, il4-3-3inunadeclinazioneolandese e offensiva, il sistema che a inizio stagione l’allenatore danese Brian Priske aveva un po’ annacquato: un’eresia per questa gente di mare, ambiziosa, abituata a seguire la brezza che attraversa i canali".