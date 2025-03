Con il lungo stop del polacco, il tecnico dell'Inter avrà un'opzione in meno in mezzo al campo sul centrosinistra.

Brutta tegola per l'Inter l'infortunio di Zielinski. Inzaghi lo utilizzava sia da mezzala per dare respiro a Mkhitaryan, ma anche da regista quando mancava Calhanoglu. Ora il tecnico ha meno rotazioni in mezzo al campo, fino a maggio.