Petar Sucic è una delle note più liete dell'estate dell'Inter. Il giovane centrocampista croato, arrivato in estate della Dinamo Zagabria, sta dimostrando fin da subito le sue qualità, e la decisione di Chivu di schierarlo titolare nell'amichevole contro il Monaco è più di un segnale. Tanto che ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, anche un totem come Mkhitaryan potrebbe veder vacillare il suo status di titolarissimo: "A Monaco ha dispensato estro in una situazione tosta, con l'Inter in dieci dopo mezz'ora. Ha calciato due volte in porta e si è distinto in due schieramenti diversi, prima da mezzala e poi in una sorta di mediana a due. Il motivo per cui ha stregato tutti è la duttilità. E le parole che lo raccontano sono due: personalità e coraggio.