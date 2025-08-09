Sprazzi di vera Inter, nell'amichevole giocata ieri sera contro il Monaco. Nonostante l'inferiorità numerica, i nerazzurri hanno messo in campo carattere e qualità, riuscendo comunque a vincere. Molto positiva la prova, ancora una volta, di Petar Sucic, che a questo punto, come scrive Il Giorno, si candida a riscrivere le gerarchie a centrocampo:
Sucic, che personalità: promosso anche col Monaco. Ora Chivu può riscrivere gerarchie in mezzo
"La buona notizia è Lautaro Martinez. Come sempre simbolo e trascinatore. E con lui Yoan Bonny, che firma una segnatura d'antologia (...). Si rivede il carattere che fu dell'era di Inzaghi, una certa organizzazione, e anche il contributo di tutta la rosa visto dopo circa un'ora di gioco Chivu mette davvero mano alla panchina".
"Promossi Barella e soprattutto Sucic, che mette in luce personalità in mezzo al campo. Visto il flop nella scorsa stagione di Zielinski e l'impatto nefasto di Calhanoglu, un sospiro di sollievo per il tecnico nerazzurro chiamato in queste settimane a scrivere nuove gerarchie soprattutto in mediana".
(Fonte: Il Giorno)
