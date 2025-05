Non sono mancate scintille ieri in Lega sulle date in cui giocare Napoli-Cagliari e Como-Inter, che decideranno la squadra campione d'Italia

Marco Macca Redattore 20 maggio 2025 (modifica il 20 maggio 2025 | 10:32)

Non sono mancate scintille ieri in Lega sulle date in cui giocare Napoli-Cagliari e Como-Inter, che decideranno la squadra campione d'Italia, senza contare l'eventualità di uno spareggio. A raccontarle è l'edizione odierna di Libero: